Более 100 собак породы казахский тазы показали на выставке в Алматы

Вокруг нас
125

Сегодня в в Алматы Союз кинологов Казахстана открыл сезон кинологических мероприятий по национальной породе собак — казахский тазы, в этот день прошли монопородная выставка и племенной смотр породы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Союз кинологов Казахстана

Событие прошло одновременно с тремя всепородными выставками, что позволило широко представить казахского тазы профессиональному кинологическому сообществу, а также международным экспертам из Беларуси, России и Азербайджана, познакомив их с породой и особенностями её экспертизы.

На мероприятия было зарегистрировано более 100 собак породы казахский тазы из разных регионов Казахстана. Это подтверждает высокий интерес к породе, рост её поголовья и активное развитие племенной работы.

В ходе монопородной выставки эксперты оценили собак и определили лучших представителей породы. Племенной смотр дал возможность проверить соответствие собак стандарту, оценить их породные и племенные качества, а также включить в учет ранее не зарегистрированных собак.

«Для заводчиков и владельцев это важная практическая площадка, где можно не только представить своих собак, но и получить профессиональную оценку, сверить результаты племенной работы с требованиями стандарта и определить дальнейшие направления разведения. Такие мероприятия направлены на улучшение племенной работы, развитие и популяризацию казахского тазы, а также на окончательное международное признание породы как национального бренда Казахстана», - отметил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

Победителями выставки признаны:

* Лучший беби — Сүрік

* Лучший юниор — Табиғат

* Лучший кобель — Хан

* Лучшая сука — Жұлдыз, она же признана лучшей тазы выставки.

Союз кинологов Казахстана продолжит системную работу по сохранению и продвижению казахского тазы на национальном и международном уровнях. Данная работа последовательно реализуется при поддержке государственных органов в рамках общенационального курса по сохранению и развитию национальных пород собак.

#выставка #собаки #порода #казахский тазы

Популярное

Все
Победы на турнире Alem Cup
Усилен контроль за оружейными магазинами
Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Проверка на прочность
Весна начинается с рукопожатия
Сцена, где можно хлопать и топать
Серебряный шар – у Кошкина
Мост между поколениями
Вместе создаем экологичное будущее!
В роддом – сквозь метель и снежные заносы
ДК на селе создает настроение
В помощь новорожденным
Полицейские спасли жизнь водителю
Ресторанный променад
Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему
Национальный проект меняет архитектуру школьного обучения
Ориентир на устойчивый приток капитала
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Не диктовать правила, а предлагать инструменты
Уна и Муфаса берут след
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Ни одного правонарушения за год
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Признание научных достижений
Новая Конституция укрепит институт семьи
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Полицейские спасли жизнь водителю
Сюрприз на церемонии присяги
Прилетел привет… из Сахары
На севере поспели... бананы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]