Около 40 воров-гастролеров задержали в Казахстане с начала года

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

На брифинге в СЦК официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что число квартирных краж в стране заметно сократилось, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По его словам, с начала года задержано более 1100 квартирных воров, в том числе 59 преступных групп и 38 воров-гастролеров.

Полиция реализует ряд организационных и законодательных инициатив в борьбе с квартирными кражами.

«В рамках ведомственных программ МВД во дворах жилых домов уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения и свыше 24 тысяч единиц оборудованы по инициативе самих жильцов. Ежедневно проводится анализ по методу, способу, времени совершения квартирных краж. Перераспределяются маршруты движения патрульных нарядов полиции. Совместно с местными исполнительными органами и администрациями объектов торговли принимаются меры по недопущению фактов скупки и сбыта похищенного имущества», – проинформировал Шынгыс Алекешев.

Как отметил представитель МВД, в результате принимаемых мер за последние пять лет количество квартирных краж ежегодно снижается в среднем на 34%.

Если в 2019 году было зарегистрировано более 31 тысячи преступлений, то в 2023 году – не более 9 тысяч.

«Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году - почти на 28%», – подытожил спикер.

#казахстан #задержание #полиция #квартиры #воры

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