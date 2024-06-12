Более тысячи казахстанцев обучаются в вузах Кореи

Казахстан и Республика Корея расширят сотрудничество в области науки, образования. Об этом стало известно на брифинге с участием президентов Касым-Жомарта Токаева и Юн Сок Ёля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.
«В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане», – сказал Токаев.
В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей.
«Корейской диаспоре, проживающей в Казахстане, будет оказана необходимая поддержка в сохранении и развитии языка. С этой целью мы договорились о проведении регулярных культурных мероприятий в наших странах. В настоящее время граждане Казахстана могут пребывать в Корее без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямое авиасообщение по маршруту Астана – Сеул. Увеличение количества рейсов, несомненно, укрепит связи между нашими странами», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.