Более тысячи казахстанцев обучаются в вузах Кореи

Казахстан и Республика Корея расширят сотрудничество в области науки, образования. Об этом стало известно на брифинге с участием президентов Касым-Жомарта Токаева и Юн Сок Ёля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.

«В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане», – сказал Токаев.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей.