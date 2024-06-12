Более тысячи казахстанцев обучаются в вузах Кореи

Международное сотрудничество, Образование, Президент
101
Дана Аменова
Корреспондент

Казахстан и Республика Корея расширят сотрудничество в области науки, образования. Об этом стало известно на брифинге с участием президентов Касым-Жомарта Токаева и Юн Сок Ёля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.

«В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане», – сказал Токаев.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей.

«Корейской диаспоре, проживающей в Казахстане, будет оказана необходимая поддержка в сохранении и развитии языка. С этой целью мы договорились о проведении регулярных культурных мероприятий в наших странах. В настоящее время граждане Казахстана могут пребывать в Корее без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямое авиасообщение по маршруту Астана – Сеул. Увеличение количества рейсов, несомненно, укрепит связи между нашими странами», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#президент #молодежь #обучение #Акорда #Корея #казахстанцы #ВУЗ

Популярное

Все
Преодоление. Пять лет созидания
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды
Быть сильными, ловкими, смелыми
Учат быть солдатом
Бег делает мир чище и добрее
Чистоте в городах мешает мусор в головах
9 млрд тенге выделили на теплосети Павлодара, Экибастуза и Аксу
Еще одна напасть – саранча
Второй хлеб заявил о себе на полях
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Еще один банк появится в Казахстане
Токаев: В Казахстане функционируют более 700 компаний с кор…
Какие документы подписали Казахстан и Республика Корея
Вопросы сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Южн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]