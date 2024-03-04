Более 11 тысяч педагогов и воспитателей детсадов повысят квалификацию

В данное время к обучению уже приступили специалисты из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минпросвещения, в Казахстане стартовали курсы повышения квалификации руководителей и педагогов госорганизаций дошкольного воспитания и обучения, организованные Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу».

Образовательные программы будут проходить по следующим приоритетным направлениям: предметно-пространственная развивающая среда, арт-педагогические технологии, специальное и инклюзивное образование. Бесплатное обучение для педагогов дошкольных организаций стартовало 26 февраля в 17 регионах страны.

Всего в 2024 году курсами повышения квалификации планируется охватить более 11 000 педагогов дошкольных организаций.

– В день старта курсов к обучению приступили 1453 педагога. Программы курсов ориентированы на инновационные и игровые формы обучения и выстроены с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Впервые созданы 5-модульные программы с включением сквозных тем по внедрению новых подходов организации дошкольного воспитания и обучения, – сообщил председатель правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Еламан Айбульдинов.

В ведомстве отметили, что после завершения обучения слушателям будет оказана индивидуальная посткурсовая поддержка на протяжении 9 месяцев. Начальным этапом посткурсового сопровождения является определение слушателями плана собственного развития совместно с преподавателем курса. Для этого отводится 28 академических часов.

Также в министерстве добавили, что педагоги получат методическую поддержку и консультационную помощь по определению индивидуальной траектории развития и ее реализации.