Более 11 тысяч педагогов и воспитателей детсадов повысят квалификацию

Образование
132
Дана Аменова
Корреспондент

В данное время к обучению уже приступили специалисты из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минпросвещения, в Казахстане стартовали курсы повышения квалификации руководителей и педагогов госорганизаций дошкольного воспитания и обучения, организованные Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу». 

Образовательные программы будут проходить по следующим приоритетным направлениям: предметно-пространственная развивающая среда, арт-педагогические технологии, специальное и инклюзивное образование. Бесплатное обучение для педагогов дошкольных организаций стартовало 26 февраля в 17 регионах страны.

Всего в 2024 году курсами повышения квалификации планируется охватить более 11 000 педагогов дошкольных организаций.

– В день старта курсов к обучению приступили 1453 педагога. Программы курсов ориентированы на инновационные и игровые формы обучения и выстроены с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. Впервые созданы 5-модульные программы с включением сквозных тем по внедрению новых подходов организации дошкольного воспитания и обучения, – сообщил председатель правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Еламан Айбульдинов.

В ведомстве отметили, что после завершения обучения слушателям будет оказана индивидуальная посткурсовая поддержка на протяжении 9 месяцев. Начальным этапом посткурсового сопровождения является определение слушателями плана собственного развития совместно с преподавателем курса. Для этого отводится 28 академических часов.

Также в министерстве добавили, что педагоги получат методическую поддержку и консультационную помощь по определению индивидуальной траектории развития и ее реализации.

#дети #Минпросвещения #сад #повышение #квалификация #педагоги #воспитатели

Популярное

Все
С рекордами Азии и страны
Патриот и гражданин
Есть спонсор? Признавайся!
Сильные люди
Климат и ядерные отходы
12 апреля общественность страны отметит 125-летний юбилей Каныша Имантаевича Сатпаева
Экзоскелет поможет инвалидам
Читайте раз в четыре года
Неутешительная статистика
Спектакль – это маленькая жизнь
Майкаин: ЧП и перспективы
Нехватку учеников испытывают 119 из 288 малокомплектных образовательных учреждений Костанайской области
«BIRLIK» – и этим все сказано
Часть железнодорожного моста обрушилась в Шымкенте
Валенки из Семея
Международный конкурс сыров организовали фермеры из Мангистау
Одряхлевшие «богатыри»
Первый автомеханик на селе
В Западно-Казахстанской области за прошлый год на 32% выросло число преступлений, совершенных подростками
Землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы – видео
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Токаев прибыл в ВКО
Платье, которое подарил Абай
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Накопить и использовать
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Арестован вице-министр культуры и спорта
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр

Читайте также

Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Госзаказ увеличили для абитуриентов в казахстанских колледж…
Антибуллинговая программа стартует в казахстанских школах
Как же трудно без труда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]