Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице

Звезды,Столица
357
Дана Аменова
специальный корреспондент

На концерт Backstreet Boys в Астану приедут более 12 000 туристов из 45 стран 

Фото: instagram.com/backstreetboys/

21 сентября на стадионе «Астана Арена» состоится историческое событие — впервые в Казахстане выступит легендарная группа Backstreet Boys, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Одна из самых успешных поп-групп в истории мировой музыки Backstreet Boys продала более 130 миллионов альбомов по всему миру.

Концерт коллектива в Астане станет частью мирового турне. В 2025 году группа установила рекорд в Лас-Вегасе: шоу в легендарном концертном комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — более 500 000 билетов было раскуплено всего за один день.

На концерт Backstreet Boys в Астану приедут более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие. Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.

В казахстанских социальных сетях уже набирает популярность тренд #GetReadyWithMe, где казахстанские фанаты делятся подготовкой к встрече с кумирами детства. Концерт Backstreet Boys в Астане — это не просто выступление мировых звезд, а масштабное культурное событие, которое войдёт в историю столицы, добавили в столичной администрации. 

#Астана #концерт #группа #Backstreet Boys

Популярное

Все
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Серебряные награды из Брно
Аварий стало меньше
Столице – эффективную инфраструктуру
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Стадион для будущих чемпионов
В столице открылся первый экохаб
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
«Броня» от стагнации экономики
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
Технологии для развития
Нужны специальные знания
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
Идущий по линии света
Запасайтесь углем заранее!
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Цена золота обновила новый рекорд
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Было очень плохо: Баян Алагузова заболела коронавирусом на …
Роналду вручили «Золотую бутсу» от Саудовской Аравии
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Аста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]