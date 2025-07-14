В этом году столица Казахстана в очередной раз подтвердила свою репутацию одного из главных культурных центров страны

Фото: пресс-служба театра

С 16 мая по 13 июля в театре «Астана Опера» при поддержке Минкультуры проходил международный музыкальный фестиваль «Опералия-2025», который собрал более 12 тысяч зрителей и увлек даже самых искушенных ценителей искусства, сообщает Kazpravda.kz

Для многих театралов это были незабываемые встречи с казахстанскими и зарубежными артистами и открытие новых имен. Зрители смогли впервые увидеть эксклюзивную трилогию балетов Ролана Пети («Арлезианка», «Юноша и Смерть» и «Кармен»), насладиться сказочной премьерой «Спящей красавицы» в постановке Алтынай Асылмуратовой, а также премьерой оперы «Капулетти и Монтекки» в постановке Евгения Чайникова.

Большие впечатления у зрительской аудитории оставил гала-балет с признанными звездами из Китая, Франции и России – Чжумином Чэнем, Мэн Ин Фан, Марией Ильюшкиной и Эваном Капитеном.

«Фестиваль «Опералия» впечатлил своим размахом, он стал настоящим культурным событием, и мы желаем ему долгой жизни, громких оваций и полных залов! В Казахстане мы впервые, открыли для себя замечательный театр «Астана Опера», здесь прекрасная труппа, очень высокий исполнительский уровень. И конечно, нам очень понравился теплый прием казахстанской публики», – поделились после выступления Чжумин Чэнь и Мэн Ин Фан.

«Опералия-2025» поразила разнообразием: от национальной комической оперы «Айсулу» С. Мухамеджанова до монументальной «Кармен» Ж. Бизе с российским тенором Дмитрием Головниным в партии Хозе.

Особого внимания заслужил уникальный проект Nomad Inspiration – синтез инструментального казахского этно-фольклора и балетного искусства в исполнении ансамбля HasSak и балетной труппы театра с хореографом-постановщиком проекта Султанбеком Гумаром.

Камерный зал им. К. Байсеитовой также не остался в стороне. Вниманию зрителей предложили виолончельные вечера, фортепианное соло, где публика рукоплескала виртуозному московскому пианисту Еламану Ернуру, вокальные программы, в числе которых замечательный вечер памяти Сыдыка Мухамеджанова и, конечно, опера-буффа Дж. Россини «Шелковая лестница».

Ну а в Мраморном зале с большим успехом при аншлаге прошла опера «Алеко» С. Рахманинова.

«Опера и балет нужны людям. Каждое выступление трогало сердце. Мы посетили с детьми балет «Золушка» и оперу «Кот в сапогах», а когда к нам приехали гости, все вместе побывали на гала-программе с балетом «Сколько длится сейчас?» Р. Ребека. На мой взгляд, организаторам удалось создать очень разнообразную программу фестиваля, где каждый зритель нашел что-то свое: и классические шедевры, и экспериментальные проекты и, конечно, национальную классику. Этот фестиваль также укрепил культурные связи между странами. Очень жаль, что он подходит к концу, нам остается только ждать, какие сюрпризы приготовит «Опералия» в следующем году», – заключила зрительница Зауре Саликова.

А завершился фестиваль грандиозной оперой Дж. Пуччини «Турандот» с российским тенором Михаилом Пироговым в партии Калафа.

Под управлением главного дирижера театра Алана Бурибаева симфонический оркестр и хор «Астана Опера» достигли потрясающей мощи и эмоциональной глубины, оставив у публики незабываемые впечатления.