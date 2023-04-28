Более 121 млрд тенге после судов над коррупционерами поступило в спецфонд

На эти деньги будут строить новые школы, уже поддержаны 72 проекта.

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Механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ, закрепили постановлением Правительства. Документ подписан премьер-министром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«На сегодняшний день, в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тг. При этом по заявкам регионов Республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тг: 94,1 млрд тг выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тыс. ученических мест и еще 12,6 млрд тг направят на строительство 3-х новых объектов (2 школы на 1400 уч. мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны», - рассказали в Правительстве.

Ожидается, что действие этого механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест.

В Правительстве напомнили, что поручение о передаче средств, изъятых у коррупционеров, на поддержку инфраструктуры образования, было дано главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

«Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ», - сказал президент РК.