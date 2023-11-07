Более 15 кг марихуаны нашли у жителя Туркестанской области

Происшествия, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент

Подозреваемый арестован

Фото: polisia.kz

Более 15 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу  МВД РК.

По информации полицейских, при обыске во дворе дома и в сарае подозреваемого изъяты кусты наркосодержащего растения и 20-литровая тара с содержимым, похожим на наркотики.

"Также в его доме обнаружено свыше 50 спиченых коробков и 2 пластмассовые тары с содержимым растительного происхождения, похожего на марихуану. Согласно заключению, общий вес наркотического вещества составил свыше 15 кг марихуаны. Данный факт зарегистрировали по ч. 3 ст. 297 УК РК", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

#полиция #расследование #Туркестанская область #наркотики #марихуана

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