Более 15 тыс. фактов нерегистрации обращений граждан выявили прокуроры

Квазигосударственные органы не зарегистрировали свыше 15 тысяч обращений граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры проводит проверку в субъектах квазигосударственного сектора в сферах предоставления услуг электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, а также в АО «Социально-предпринимательская корпорация» на предмет соблюдения требований административного процедурно – процессуального кодекса РК, а также достоверности статистического отчета формы №1-ОЛ.

– В ходе проведения проверок выявлено более 15 тыс. фактов нерегистрации обращений, порядка 500 фактов искажения вида обращений, непроведения процедуры заслушивания - 112, необоснованного продления сроков обращений - 78, нарушения сроков рассмотрения обращений - 50, а также 40 фактов их несвоевременного перенаправления и другие недостатки, – проинформировали в ведомстве.

По результатам проверок комитет и его территориальные органы внесли 22 представления об устранении нарушений законности, возбуждено 25 административных и 12 дисциплинарных производств. В результате рассмотрения актов надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 136 и административной - 25 сотрудников.

- Выявленные нарушения существенно ограничивают права и законные интересы заявителей, также позволяют организациям не отвечать и нарушать сроки рассмотрений обращений граждан, что приводят к обоснованным жалобам граждан и представителей юридических лиц. В связи с этим, комитет на постоянной основе принимает меры по защите прав заявителей на стадии учета и регистрации их обращений в госорганы, - отметили в ГП.

В Генпрокуратуре одновременно напомнили, что обращения в органы прокуратуры подаются следующими способами:

- нарочно;

- посредством почтовой связи;

- посредством информационной системы «e-otinish».

В связи с этим для регистрации и рассмотрения обращения необходимо подать его одним из вышеуказанных способов.