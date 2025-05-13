Более 17 млн тенге выручила мошенница на продаже несуществующих билетов во Вьетнам

Мошенничество,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Среди пострадавших были как взрослые, так и дети

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате мошеннических действий жительницы столицы более 70 граждан не смогли отправиться на отдых во Вьетнам. Их турпутёвки аннулировались, а пострадавшие понесли значительные финансовые потери, сообщает Kazpravda.kz

По данным прокуратуры Астаны, виновная предлагала авиабилеты по ценам ниже рыночных, уверяя клиентов, что имеет возможность приобрести их по специальным каналам. Однако вместо настоящих билетов она предоставляла поддельные маршрутные квитанции. Об отсутствии бронирования туристы узнавали уже в аэропорту, непосредственно перед вылетом.

Среди пострадавших были как взрослые, так и дети. Общий материальный ущерб составил более 17 млн тенге. Люди потеряли не только деньги, но и долгожданный отпуск — оплаченные отели, экскурсии и другие сопутствующие расходы также не подлежали возмещению.

«Суд приговорил мошенницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной», – детализировали в надзорном органе. 

В прокуратуре района Нура города Астаны напомнили, что перед оплатой любых туристических услуг важно тщательно проверять документы.

 

#продажа #Вьетнам #авиабилеты #мошенница

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