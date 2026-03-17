В нем приняли участие около 3 тысяч школьников, еще более 15 тысяч детей одновременно присоединились к национальной игре асык в школах и детских садах столицы.

Центральным событием праздника стал флешмоб «Алтын сақа». Под музыкальное сопровождение участники выстроились в символические композиции, изобразив форму победного положения асыка — «алшы», а также надпись «Алтын сақа».

Танцевальные элементы и синхронные движения детей придали постановке художественную выразительность и подчеркнули ее национальную направленность.

Особенностью мероприятия стало использование современных технологий. Ведущим выступил искусственный интеллект по имени Айдар, который с большого экрана объявил о начале игры в асык во всех образовательных учреждениях города. По его сигналу тысячи детей одновременно начали игру.

Всего, по данным организаторов, в этот день в национальной игре приняли участие более 18 тысяч школьников. Сами участники отмечают, что асык помогает развивать внимание и точность.

«Я начала играть в четвертом классе и даже заняла первое место на олимпиаде. Потом были другие виды спорта, но сейчас снова вернулась. Асык-ату полезно - игра учит концентрироваться», - рассказала семиклассница Аяру Есенаман.

По словам ее ровесника Дидара Умара, игру ему показала мама.

«Мы иногда до сих пор играем вместе. Я понял, что главное в этой игре - внимание и точность», - отметил школьник.

Другие дети добавляют, что играют в асык не только в школе, но и дома с родственниками или во время поездок в ауыл.

Организаторы подчеркивают, что проведение подобных мероприятий направлено на популяризацию национальных видов спорта, укрепление интереса к культурным традициям и развитие духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения.