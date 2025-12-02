За период с начала 2025 года по 30 ноября количество посылок, обработанных службами экспресс-доставки Китая, превысило 180 млрд единиц. Этой отметки данный сектор достиг впервые, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Государственного почтового управления КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Синьхуа

Среднемесячный объем операций в более чем 16 млрд посылок, пиковое значение 777 млн посылок в сутки и скорость обработки в 6 200 посылок в секунду - эти показатели, как заявили в ведомстве, демонстрируют сильную жизнеспособность китайской экономики.

С начала 2025 года почтовый и курьерский секторы значительно усилили свою роль в стимулировании промышленного развития и развития региональной экономики, отметил собеседник агентства Синьхуа.

Так, внедрение услуг бесплатной доставки в отдаленных западных районах ускорило расширение местных логистических сетей, особенно быстрый рост курьерского бизнеса был зафиксирован в АР Внутренняя Монголия, а также Синьцзян-Уйгурском и Сицзанском автономных районах.

В ГПУ также обратили внимание на увеличение инвестиций на научные исследования и технологические инновации, повышение операционной эффективности за счет внедрения робототехники и искусственного интеллекта.