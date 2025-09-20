Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день

Сельское хозяйство
Десятки тонн сельхозпродукции реализованы на сельской ярмарке в Семее по доступным ценам, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: акимат области Абай

В городе Семее на территории торгово-логистического центра «Северный» еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, направленные на обеспечение горожан доступными и качественными продуктами питания. Мероприятия организуются по инициативе акимата области Абай и проходят каждую субботу.

В рамках меморандума, заключенного с руководством центра, 24 торговых места предоставляются безвозмездно — это позволяет сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночной стоимости.

На прилавках — социально-значимые продукты питания: мясо, молочные изделия, овощи, хлебобулочная продукция и крупы.

Цены на товары остаются стабильно низкими:

говядина - 3500 тг/кг

куры - 1500 тг/кг

мука (1 сорт) - 180 тг/кг

хлеб - 150 тг

подсолнечное масло (Заречное) - 850 тг/л

сливочное масло (Бородулихинский район) - 2800 тг/кг

картофель - 180 тг/кг

морковь - 200 тг/кг

лук - 170 тг/кг

капуста - 190 тг/кг

сахар - 490 тг/кг

яйца - 580 тг/десяток

гречка - 250 тг/кг

Сегодня на ярмарке уже реализовано 19,5 тонн говядины, 1000 кг картофеля, 1000 кг лука, 250 кг моркови, 250 кг капусты. Такие объёмы подтверждают высокий спрос и социальную значимость проводимых ярмарок. Жители города охотно посещают торговые ряды, отмечая как качество продукции, так и её доступность.

Как отмечают в областном акимате, сельскохозяйственные ярмарки ― это не просто торговля, а важный элемент поддержки населения, особенно в условиях роста цен и инфляционного давления.

#Семей #сельское хозяйство #ярмарка #АПК

