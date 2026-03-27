Более 19 тысяч км сетей отремонтировали в Казахстане

26

В Казахстане благодаря инвестициям в модернизацию ЖКХ уже отремонтировано более 19 тыс. км инженерных сетей, что позволило ежегодно снижать уровень их износа и повысить надежность коммунальных услуг для населения. Эти результаты озвучили на круглом столе, состоявшемся накануне в Астане.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев, коммунальная инфраструктура длительное время характеризовалась высоким уровнем износа, что создавало риски аварий и перебоев с теплом, водой и электроэнергией.

«С 2023 года в стране началась масштабная модернизация инженерной инфраструктуры ЖКХ. Объемы ремонта сетей увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом, и уже сегодня эта работа дает конкретные результаты - снижается уровень износа и повышается надежность коммунальных услуг», - подчеркнул он.

С 2025 года реализуется Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленный на решение накопленных инфраструктурных проблем. В рамках механизма МЭКС профинансировано 17 пилотных проектов на сумму 31,6 млрд тенге, из которых 6 уже завершены.

Результаты модернизации уже отражаются на качестве услуг в регионах. В частности, в Шымкенте и Туркестанской области обновлено 104 км линий электропередачи, модернизированы тепловые сети в Тайынше и Темиртау, а в области Жетысу увеличена генерация электроэнергии для 6,4 тыс. потребителей.

Кроме того, 8 предприятий выведены из зоны критического износа, отметили в КРЕМ. Таким образом, реализуемые меры уже демонстрируют устойчивый эффект и переход от накопленных проблем к системному обновлению отрасли.

Напомним, что работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена. В 2026 году планируется отремонтировать еще 7,6 тыс. км сетей.

Популярное

Все
Защитим права детей
Как взыскивают долги и алименты
Развивать оборонно-промышленный комплекс
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Исторический старт на FIFA Series
Вручены ключи
Вековой юбилей у героя
Воспитывать чемпионов
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Когда экокультура снижает тревожность
Оставаться человеком
Отцы и дети
Призвание Айгуль Суюнжановой
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Архитектура на века
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств
Успей сказать главное
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Радуют глаз ковры Приаралья
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета во…
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге …
Сельчан обеспечили теплом

