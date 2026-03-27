В Казахстане благодаря инвестициям в модернизацию ЖКХ уже отремонтировано более 19 тыс. км инженерных сетей, что позволило ежегодно снижать уровень их износа и повысить надежность коммунальных услуг для населения. Эти результаты озвучили на круглом столе, состоявшемся накануне в Астане.

Как отметил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев, коммунальная инфраструктура длительное время характеризовалась высоким уровнем износа, что создавало риски аварий и перебоев с теплом, водой и электроэнергией.

«С 2023 года в стране началась масштабная модернизация инженерной инфраструктуры ЖКХ. Объемы ремонта сетей увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом, и уже сегодня эта работа дает конкретные результаты - снижается уровень износа и повышается надежность коммунальных услуг», - подчеркнул он.

С 2025 года реализуется Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленный на решение накопленных инфраструктурных проблем. В рамках механизма МЭКС профинансировано 17 пилотных проектов на сумму 31,6 млрд тенге, из которых 6 уже завершены.

Результаты модернизации уже отражаются на качестве услуг в регионах. В частности, в Шымкенте и Туркестанской области обновлено 104 км линий электропередачи, модернизированы тепловые сети в Тайынше и Темиртау, а в области Жетысу увеличена генерация электроэнергии для 6,4 тыс. потребителей.

Кроме того, 8 предприятий выведены из зоны критического износа, отметили в КРЕМ. Таким образом, реализуемые меры уже демонстрируют устойчивый эффект и переход от накопленных проблем к системному обновлению отрасли.

Напомним, что работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена. В 2026 году планируется отремонтировать еще 7,6 тыс. км сетей.