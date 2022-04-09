Общество , Здравоохранение , Образование
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области

23 школы в Туркестанской области оштрафованы из-за наружных туалетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В прошлом году управление санитарно-эпидемиологического контроля выявило отсутствие туалетов в 23 зданиях школ Туркестанской области. Проблема внутренних туалетов не решена в 13 школах Сарыагашского, в 4-х – Мактааральского, в 2-х – Отырарского района, а также по 1 школе в Толебийском, Байдибекском, Жетысайском районах и городе Туркестане.

На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в 230 МРП.

В санитарно-гигиенических правилах, утвержденных Министерством здравоохранения, большое значение уделяется строгому соблюдению требований здоровья и санитарной гигиены детей.

«При проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращается внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию», – отметили в комитете.

В частности, к школьным туалетам предъявляются следующие требования:

- наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков), умывальников;

- установка 1 душа, 1 умывальника и 1 туалета на 4-6 человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;

- наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);

- наличие раковин рядом с обеденными залами;

- обслуживание канализационных систем на объектах;

- установка туалетов в санитарных сетях объектов;

- наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;

- ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

- ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах и так далее.

Популярное

Все
Четырех иностранцев с поддельными паспортами по $10 тысяч задержали в Казахстане
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 апреля
Депутаты наведались в инклюзивный детсад в Нур-Султане, где грубо обращались с детьми
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Снег и дожди идут в Казахстан
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Как будут отдыхать в мае казахстанцы
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге

Читайте также

Происшествия , Общество
Четырех иностранцев с поддельными паспортами по $10 тысяч з…
Происшествия , Общество
Депутаты наведались в инклюзивный детсад в Нур-Султане, где…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 апреля
Транспорт , Общество , Видеогалерея
Видео с заехавшим в терминал столичного аэропорта Lexus обс…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021