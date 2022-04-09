23 школы в Туркестанской области оштрафованы из-за наружных туалетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
В прошлом году управление санитарно-эпидемиологического контроля выявило отсутствие туалетов в 23 зданиях школ Туркестанской области. Проблема внутренних туалетов не решена в 13 школах Сарыагашского, в 4-х – Мактааральского, в 2-х – Отырарского района, а также по 1 школе в Толебийском, Байдибекском, Жетысайском районах и городе Туркестане.
На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в 230 МРП.
В санитарно-гигиенических правилах, утвержденных Министерством здравоохранения, большое значение уделяется строгому соблюдению требований здоровья и санитарной гигиены детей.
«При проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращается внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию», – отметили в комитете.
В частности, к школьным туалетам предъявляются следующие требования:
- наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков), умывальников;
- установка 1 душа, 1 умывальника и 1 туалета на 4-6 человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;
- наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);
- наличие раковин рядом с обеденными залами;
- обслуживание канализационных систем на объектах;
- установка туалетов в санитарных сетях объектов;
- наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;
- ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;
- ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах и так далее.