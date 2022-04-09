Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области

23 школы в Туркестанской области оштрафованы из-за наружных туалетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В прошлом году управление санитарно-эпидемиологического контроля выявило отсутствие туалетов в 23 зданиях школ Туркестанской области. Проблема внутренних туалетов не решена в 13 школах Сарыагашского, в 4-х – Мактааральского, в 2-х – Отырарского района, а также по 1 школе в Толебийском, Байдибекском, Жетысайском районах и городе Туркестане.

На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в 230 МРП.

В санитарно-гигиенических правилах, утвержденных Министерством здравоохранения, большое значение уделяется строгому соблюдению требований здоровья и санитарной гигиены детей.

«При проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращается внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию», – отметили в комитете.

В частности, к школьным туалетам предъявляются следующие требования:

- наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков), умывальников;

- установка 1 душа, 1 умывальника и 1 туалета на 4-6 человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;

- наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);

- наличие раковин рядом с обеденными залами;

- обслуживание канализационных систем на объектах;

- установка туалетов в санитарных сетях объектов;

- наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;

- ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

- ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах и так далее.