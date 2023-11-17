Более 20 тыс. детей в год рождаются недоношенными в Казахстане

Фото: пресс-служба МЗ РК

17 ноября во всем мире отмечается день недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году Европейским Фондом по уходу за новорожденными детьми (EFCNI).

Цель этого дня – возможность публично и широко заявить о необходимости решения задач и вопросов по укреплению репродуктивного здоровья, с которыми сталкиваются медработники и семьи с недоношенными детьми, помочь им найти поддержку и понимание.

Ежегодно в мире 15 млн детей рождаются недоношенными. В Казахстане ежегодно в среднем преждевременно рождаются 20-22 тыс. детей (5%) от всех новорожденных. Это дети, родившиеся в сроке гестации менее 36 недель и массой тела менее 2500 грамм.

С 2008 года Казахстан начал выхаживать новорожденных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, от 500 грамм. В общей доле всех новорожденных с экстремально низкой массой тела (500-999 гр.) рождается 0,4%, с низкой массой тела массой тела (1000-1499 гр.) рождается 0,6% от всех новорожденных.

У недоношенных детей сформированные во время беременности анатомически правильно системы органов не обладают должными функциональными возможностями для поддержания жизни. Очень тонкая и ранимая кожа, низкий уровень подкожного жира, незрелые легкие функционально не в состоянии обеспечить организм кислородом, не совершенные сердечно-сосудистая и пищеварительные системы, а также очень чувствительная центральная нервная система к гипоксии.

Дети, родившиеся в данных весовых категориях, наиболее уязвимы, и процесс их выхаживания требует максимального внимания, особых знаний, навыков, терпения медработников, высоких профессиональных и моральных качеств. За каждой спасенной жизнью новорожденного стоит титанический труд команды профессионалов. Экономические затраты на лечение и интенсивный уход просто не сопоставимы с затратами на выхаживание родившихся в срок.

Причины преждевременных родов: смещение на более поздний возрастной ценз наступления беременности, беременность после ВРТ, экстрагенитальная патология и инфекции, аборты, стрессовые факторы и экстремальное поведение, генетически факторы, нездоровое питание, вредные привычки и т. д.

За последние 10 лет стране удалось добиться снижения показателя младенческой смертности на 63% - с 13,6 до 7,68, неонатальной смертности - на 50% с 9,0 до 4,5 на 1000 родившихся живыми, являющейся самой низкой среди Центрально-Азиатских стран.

Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла на 12%, смертность недоношенных в целом снизилась на 2%.

Кроме того, ВОЗ отметила достижения Казахстаном международных обязательств – индикаторов ЦУР – снижение к 2030 году материнской, детской и неонатальной смертности.

Несмотря на достигнутые успехи, главной задачей медицинского сообщества и будущих родителей является снижение количества преждевременных родов.

