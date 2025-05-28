Фото: РСК Атырауской области

В ходе встречи обсуждались вопросы инновационного развития региона, реализация инвестиционных проектов и трудоустройство населения. Были представлены данные по действующим программам и планам на ближайшие годы.

В частности, в период с 2025 по 2029 годы в рамках общенационального пула планируется создать 20,5 тысячи рабочих мест и реализовать 29 инвестиционных проектов. Из них на этот год запланировано 22 проекта с созданием 1 287 рабочих мест.

С начала года в центры занятости в поисках работы обратились более 25 тысяч человек. Из них 16 364 охвачены мерами социальной поддержки. Почти 8 500 человек были трудоустроены: 3 162 – на постоянные рабочие места и 5 319 – на субсидируемые государством вакансии.

В завершение заседания Аскар Биахметов поручил провести глубокий анализ причин снижения уровня трудоустройства, усилить контроль за пенсионными отчислениями, определить препятствия во взаимодействии между работодателями и соискателями в центрах карьеры, а при необходимости запустить реализацию региональной карты занятости.