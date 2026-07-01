Более 200 мероприятий: как будут отмечать день столицы

В праздничные дни в Астане запланирован ввод в эксплуатацию новых благоустроенных дворов и общественных пространств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Концерты под открытым небом, фестивали, спортивные соревнования, театральные премьеры и семейные мероприятия. Ко дню столицы подготовили насыщенную праздничную программу, жителей и гостей города ждут более 200 мероприятий, которые пройдут на различных площадках столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

2 июля в 15.00 часов в Камерном зале Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева (проспект Абая 29) состоится награждение республиканского конкурса-мүшайра среди поэтов «Байрағы биік байтағым».

В этот же день в 11:00 в парке Мира и Согласия состоится фестиваль «Taza Fest Astana», который объединит экологию, творчество и активный отдых. Для гостей подготовили выставку экопроектов, экологические старты, интерактивные площадки и концертную программу. Фестиваль пройдет в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

2 июля в 19.30 вдоль реки Есиль пройдет концертная программа Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии Республики Казахстан на теплоходе.

3 июля в 09:00 в Самал-парке пройдет экологическое мероприятие в рамках акции «Таза Қазақстан» с участием молодежи проекта «Жасыл ел».

В 10:00 во Дворце школьников имени М. Утемисулы откроется фотоэкспозиция молодых фотографов «Астана – шабыт мекені». Уже в 11:00 здесь пройдет молодежный open-air «Ел жүрегі – Астана!» с концертной программой, танцевальными баттлами, перформансами и интерактивными площадками.

В 11:00 в экохабе пройдет конкурс «Вторая жизнь», где участники проекта «Жасыл ел» и экоактивисты покажут, как переработанные материалы могут обрести новое применение в виде оригинальных авторских изделий.

В 15:00 часов в Национальном музее РК состоится церемония награждения участников онлайн-конкурса среди молодых семей «Моя Астана — моя семья», организованного в рамках проекта «Отбасы – бақыт мекені».

В этот же день в 10:00 в парке Мира и Согласия пройдет детский фестиваль «Кішкентай құрылысшылар – үлкен Астана».

3 июля в 18:00 в амфитеатре перед КазНУИ имени Куляш Байсеитовой пройдет концертная программа «Даламыздың үнісің сен, домбыра», в которой примут участие воспитанники школы «Алтын домбыра».

3 и 4 июля в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится премьера пластического спектакля современного балета ALEM — «Астана, я люблю тебя».

С 4 по 6 июля в Столичном цирке также состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню города.

Фестиваль «Мерекелік саябақ» пройдет 4 июля в Музее искусств, а 5-6 июля продолжится в Центральном парке. Посетителей ждут мастер-классы, национальные игры, творческие активности и интерактивные площадки.

4 июля в 09:00 в Центральном парке на лыжероллерной трассе пройдет детский забег Kids Run. Принять участие в нем смогут дети от 6 до 15 лет, а поддержать юных спортсменов приглашают всех желающих. Регистрация на забег будет проходить в онлайн-формате.

4 июля в 18:00 в скейт-парке у спортивного комплекса Sana Sport пройдет фестиваль уличных видов спорта Urban Fest. Зрителей ждут соревнования по скейтбордингу, BMX, роллер-спорту и самокатному спорту с участием любительских команд. Вход для зрителей свободный, а зарегистрироваться для участия можно будет на месте.

5 июля в 17.00 часов во Дворце мира и согласия пройдет концерт «Асыл мұра», посвященный популяризации казахского традиционного музыкального искусства и региональных исполнительских школ. В культурном мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества. В их числе: Сержан Мурсайын, Перизат Турарова, Озгерис Шерикбай, Бейбит Мусаев, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, Алмас Алматов, Эльмура Жанаберген, Марат Сугирбай, Кунсулу Турикпен, Айгуль Косанова, Дастан Есентемиров, Айгуль Елшибаева, Казбек Адикей, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Гульмира Сарина.

В этот же день на сцене столичного Амфитеатра состоится концерт, посвященный Национальному дню домбры. В ходе мероприятия состоится мультимедийное шоу с музыкой, танцами и видеопроекциями. Для гостей также организуют мастер-классы по игре на домбре и жетигене, творческие площадки для детей и кинопоказ под открытым небом.

5 и 6 июля улицы столицы превратятся в большую театральную сцену. Фестиваль городских перформансов пройдет 5 июля на маршруте от Амфитеатра до Городской площади, а 6 июля продолжится в парке «Жетісу». Артисты уличных театров представят интерактивные постановки, вовлекая зрителей в действие спектаклей.

5 июля в 08:00 на набережной у мечети имени Ырыскелді қажы пройдет массовый забег SARYARQA RUN. Принять участие смогут все желающие старше 16 лет, регистрация будет проходить в онлайн-формате.

Любителей спорта 6 июля ждет насыщенная программа. В 10:00 в Триатлон-парке пройдут соревнования «Жас Қыран» по вольной и греко-римской борьбе, қазақ күресі и дзюдо. В 11:00 в Парке влюбленных все желающие смогут принять участие в турнире по асық ату «Астана сақасы». Завершит спортивную программу турнир силачей «Толағай», который начнется в 16:00 на городской площади перед акиматом Астаны.

По традиции 6 июля праздничные концерты пройдут в жилых массивах районов столицы. Для жителей выступят артисты казахстанской эстрады, а также творческие коллективы с праздничной концертной программой.

6 июля в 12.00 в столичном Доме дружбы пройдет фестиваль «Өнермен нұрланған – асқақ Астана» с участием творческих коллективов.

Вечером 6 июля праздничная атмосфера развернется сразу на двух крупных площадках города. В 18:00 у монумента «Қазақ елі» и возле стадиона «Астана Арена» стартуют концерты в формате Open Air, где для жителей и гостей столицы выступят известные артисты казахстанской эстрады.

7 июля в 19.00 во Дворце мира и согласия состоится молодежный фестиваль «Жайдарман».

В 19:00 на сцене Амфитеатра пройдет концерт «Астана – арман қала» в исполнении солистов отдела эстрадного и классического вокала Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

8 июля в 15:00 в столице продолжит работу литературная площадка «Қаламгер ұстаханасы», где посетители смогут познакомиться с творчеством известных писателей и поэтов страны. Мероприятия пройдет в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан.

8 июля в 19:00 в концертном зале Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится музыкальный вечер «Самғау», посвященный творчеству композитора и домбриста Бауыржана Макаева.

11 июля будут подведены итоги и награждены победители городского этапа республиканского конкурса «Мерейлі отбасы».

11–12 июля c 9.00 часов на ипподроме «Казанат» пройдет крупное международное культурно-аграрное мероприятие — гастрономический фестиваль национальных блюд «BaiQymyz – бапталған қымыз». В фестивале примут участие около 60 производителей кумыса из разных регионов страны, а также из Кыргызстана и Российской Федерации (Якутия).

Праздничную афишу ко Дню столицы дополнят коммерческие концерты и культурные мероприятия. В праздничные дни на концертных площадках столицы состоятся выступления популярных казахстанских исполнителей, юмористические шоу, вечера классической музыки и международные театральные проекты.

Так, зрителей ждут концерт Төреғали Төреәлі и Макпал Жунусовой, выступление группы «Жігіттер», концерт «Piano Stories. От Шопена до Прокофьева» и международный фестиваль «Дон Карлос» в театре «Астана Опера», а также новая программа театра «Шаншар».Таким образом, праздничная атмосфера охватит не только городские площадки, но и ведущие концертные залы столицы, предложив жителям и гостям города разнообразную программу на любой вкус.

Помимо праздничных мероприятий, ко Дню столицы в Астане запланирован ввод в эксплуатацию ряда новых объектов городской инфраструктуры. В праздничные дни для жителей откроются свыше 25 благоустроенных дворов и общественных пространств для отдыха во всех районах города.

Кроме того, на территории Индустриального парка столицы планируется открытие новых производственных предприятий, что позволит создать дополнительные рабочие места, расширить промышленный потенциал города и привлечь новые инвестиции.

Открытие новых объектов станет важным этапом в развитии городской инфраструктуры и продолжением системной работы по созданию комфортной и современной городской среды.