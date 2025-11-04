Более 200 полицейских искали пропавшую девочку в Семее

Происшествия
124
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

К счастью она нашлась живой и невредимой

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Вчера в 18:30 часов на канал 102 поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летней Саяны, которая не вернулась домой после продленки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации родителей, в 13:00 девочка должна была быть на занятиях, однако в этот день уроки были отменены, и ребенок решил самостоятельно добраться до дома.

- Для поиска несовершеннолетней все службы полиции города были подняты по тревоге. Оперативные группы обследовали дворы, улицы и общественные места, отрабатывали различные маршруты возможного передвижения ребенка, – сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

Записи с камер видеонаблюдения фиксировали девочку в разных частях города, и по мере поступления информации силы полиции перебрасывались на соответствующие направления. С учетом особенностей ребенка, девочка плохо ориентировалась на местности и не понимала, куда идти.

Благодаря внимательности и отзывчивости жительницы города Фаризы, которая заметила девочку и сообщила об этом в полицию, ребенок был найден и доставлен домой.

Начальник Управления полиции города Семей Кайрат Абдыгалиев лично поблагодарил девушку за проявленное неравнодушие.

- Такие примеры показывают, насколько важна взаимопомощь и доверие между полицией и гражданами. Благодаря Фаризе ребенок оказался в безопасности, — отметил полковник полиции.

Мама Саяны выразила искреннюю благодарность полицейским за оперативность и человеческое участие.

- Полицейские обошли почти весь город, они не оставили ни одного двора. Мы бесконечно благодарны за помощь, — сказала она.

Как отметила официальный представитель Департамента полиции области Абай Дина Амренова, в ближайшее время Фариза будет поощрена благодарственным письмом от руководства полиции.

#Семей #девочка #поиски

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Повышая правовую грамотность населения
Азарт, мастерство и гармония
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Мужчина потрошил диких уток в столичном парке
Спасатели вызволили женщину из четырёхметровой ямы в Жамбыл…
Власти Ямайки предупреждают о появлении крокодилов после ур…
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Туркестанской…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]