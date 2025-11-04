К счастью она нашлась живой и невредимой

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Вчера в 18:30 часов на канал 102 поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летней Саяны, которая не вернулась домой после продленки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации родителей, в 13:00 девочка должна была быть на занятиях, однако в этот день уроки были отменены, и ребенок решил самостоятельно добраться до дома.

- Для поиска несовершеннолетней все службы полиции города были подняты по тревоге. Оперативные группы обследовали дворы, улицы и общественные места, отрабатывали различные маршруты возможного передвижения ребенка, – сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

Записи с камер видеонаблюдения фиксировали девочку в разных частях города, и по мере поступления информации силы полиции перебрасывались на соответствующие направления. С учетом особенностей ребенка, девочка плохо ориентировалась на местности и не понимала, куда идти.

Благодаря внимательности и отзывчивости жительницы города Фаризы, которая заметила девочку и сообщила об этом в полицию, ребенок был найден и доставлен домой.

Начальник Управления полиции города Семей Кайрат Абдыгалиев лично поблагодарил девушку за проявленное неравнодушие.

- Такие примеры показывают, насколько важна взаимопомощь и доверие между полицией и гражданами. Благодаря Фаризе ребенок оказался в безопасности, — отметил полковник полиции.

Мама Саяны выразила искреннюю благодарность полицейским за оперативность и человеческое участие.

- Полицейские обошли почти весь город, они не оставили ни одного двора. Мы бесконечно благодарны за помощь, — сказала она.

Как отметила официальный представитель Департамента полиции области Абай Дина Амренова, в ближайшее время Фариза будет поощрена благодарственным письмом от руководства полиции.