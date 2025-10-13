Более 200 тонн продукции из ВКО раскупили астанчане на ярмарке

Как известно, природа этого региона, который еще называют Южным Алтаем, очень богата

В Астане продолжаются сельскохозяйственные ярмарки областей страны. Стартовали они еще 30 августа с даров южной Туркестанской области. Завершит этот «марафон изобилия» 26 октября  Акмолинская область. В минувшие выходные, 11 и 12 октября, жители столицы получили возможность оценить продукцию тружеников АПК Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Несмотря на то, что локация сельхозярмарок в этом году была перенесена за город, на территорию ипподрома «Казанат», уже к 8 часам утра здесь было многолюдно. Многие из покупателей - бывшие жители ВКО с нетерпением ждали приезда земляков, чтобы купить у них ставшие брендами области рыбу, мед, сыры, мясо…

Как известно, природа этого региона, который еще называют Южным Алтаем, богата - здесь текут чистейшие горные реки, есть рыбопромысловые озеро Зайсан, Бухтарминское водохранилище, а также богатые разнотравьем равнины и склоны гор. Все это дает возможность производить экологически чистую продукцию, обладающую отличными вкусовыми качествами.  

Обладающий статусом «рыбного края» регион, конечно, привез на сельхозярмарку рыбу из озера Зайсан. Преимущественно сазаны, рыбный фарш из Балыкшинского сельского округа Курчумского района быстро раскупались горожанами. У длинного торгового ряда с медом из Катон-Карагая тоже было многолюдно. Скоро разошлись сыры и другие молочные изделия передового фермерского хозяйства «Багратион» из Уланского района.

В сельхозярмарке ярмарке приняли участие крестьянские хозяйства 12 районов и более 20 агропредприятий Восточно-Казахстанской области. Они привезли в столицу более 200 тонн продукции. 

 

 

