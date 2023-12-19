Более 2 300 дорожных рабочих убирают снег в Астане

В столичном акимате рассказали о том, как работают коммунальные службы в снегопад, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, на уборку улиц города от снега с ночи 18 декабря вышли свыше 2 300 дорожных рабочих и порядка 1 400 единиц спецтехники. Снег убирают в усиленном режиме, с упором на вечер и ночь, а также с корректировкой маршрутов.
В первую очередь по правилам очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Далее убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары.
«В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение. С начала зимы и выпадения осадков на снежные полигоны вывезли более 100 тысяч кубометров снега, совершено более 6 600 рейсов», — рассказали в городской администрации.
В свою очередь в департаменте полиции Астаны сообщили, что за ночь в столице зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия.
«Водителям нужно отказаться от резких маневров и торможений, это может привести к потере контроля над автомобилем в условиях сложившейся погоды. Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Призываем водителей быть внимательными, не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники», — обратились в ДП.
Особо осторожными должны быть и пешеходы.
«При переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта, отвлечься от гаджетов», — призвали в департаменте полиции.