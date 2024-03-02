Более 2,3 тыс. человек вышли на уборку снега в столице

С начала зимы на полигоны вывезли более 5,6 млн кубометров снега, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

С утра субботы более 2,3 тыс. дорожных рабочих вышли на снегоуборку улиц, передает официальный сайт столичного акимата.

С утра 2 марта в уборке снега в Астане задействованы более 2,3 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники.

За прошедшую ночь с 1 по 2 марта из города вывезли 25 тыс. кубометров снега или 1,9 тыс. рейсов большегрузов.

С начала зимнего периода 414 тыс. грузовиков на полигоны вывезли более 5,6 млн кубометров снега.