Более 240 тысяч экземпляров литературы были изданы и распространены в библиотеки Казахстана

Литература
33

В 2025 году в библиотеки всех регионов Казахстана поступили 119 наименований литературы общим тиражом 240 500 экземпляров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В их числе – фотоальбом «Шоқан. Ерек туған феномен», серия книг, посвящённых 180-летию Абая Кунанбайулы, произведение Миржакипа Дулатова «Бақытсыз Жамал», а также полные собрания сочинений Ильяса Есенберлина, Жумекена Нажмеденова, Кадыра Мырза Али и Туманбая Молдагалиева.

В рамках международного сотрудничества при поддержке итальянской стороны в Риме состоялась презентация книги о Шокане Уалиханове, переведенная на итальянский и английский языки.

Министерство культуры и информации РК также во второй раз поддержало участие Казахстана в крупнейшей мировой книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. На выставке был организован национальный павильон и представлены юбилейные издания, включая «Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа Ұлағат», переведённые на семь языков. А роман «Бақытсыз Жамал» получил высокую международную оценку как одно из первых произведений национальной прозы.

Работа по продвижению казахстанской литературы продолжилась и внутри страны. Представители Министерства культуры и информации РК приняли участие в международных книжных выставках в Пекине и Гуанчжоу, представив произведения классиков и современных авторов.

Отдельное внимание было уделено поддержке молодых писателей. В рамках стратегического партнёрства Министерства культуры и информации РК и Союза писателей Казахстана реализованы три масштабных проекта, направленные на формирование нового поколения авторов. В результате издано 35 художественных и научно-познавательных сборников, которые переданы в библиотеки страны.

#литература #бибилиотеки

