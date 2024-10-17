Более 250 книг казахстанских авторов представили на Франкфуртской книжной ярмарке

В Германии проходит Франкфуртская книжная ярмарка FrankfurterBuchmesse-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 1 000 авторов из 95 стран презентуют свои книги, журналы и газеты. Казахстанский стенд был представлен более 250 книгами.

В международной ярмарке участвуют более 30 представителей из Казахстана, включая общественных деятелей, отечественных издателей и переводчиков, а также такие крупные издательства, как Мектеп, Алматыкітап, Атамұра, ARMAN-PV, Steppe & World Publishing, ASTANA-KITAP и АmalBooks.

«Участие Казахстана в книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse-2024 – важное историческое событие для нашей страны. Это международная платформа, на которой мы можем представить наше культурное наследие и продемонстрировать казахстанских авторов и издателей на мировом уровне. В рамках ярмарки мы не только представим отечественные публикации, но и запланировали важные встречи и переговоры для установления стратегических связей на будущее», – отметил глава комитета архивов, документации и книжного дела МКИ Рустам Али.

Помимо выставки, в рамках Frankfurter Buchmesse пройдут семинары, круглые столы, концерты и другие культурные мероприятия.

Frankfurter Buchmesse — ежегодная крупнейшая книжная ярмарка в мире. В 2024 году ярмарка проходит с 16 по 20 октября.