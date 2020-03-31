Более 3 млн казахстанцев получат соцвыплаты в период ЧП - Токаев

Коронавирус
Екатерина Елисеева
Скрин с видео
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что порядка 3 миллионов граждан Казахстана получат денежную поддержку от государств в виде социальных выплат в период ЧП , передает корреспондент Kazpravda.kz.

"К сожалению, работа и жизнь в режиме ЧП всегда приводит к значительным экономическим и социальным издержкам. Многие казахстанцы сталкиваются с большими трудностями, и мы это прекрасно понимаем. Правительство и акимы уже приступили к реализации первого пакета антикризисных мер. Понимая остроту ситуации, мною принято решение о дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса.  Второе, поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы, о чем я говорил 23 марта. Считаю, что эти деньги – 42 500 тенге – должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и заработную плату", – сообщил Президент. 

Он отметил, что нужно также помочь гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально.

"Для этого им достаточно формализовать свой статус. После этого на весь период чрезвычайного положения они начнут получат ежемесячную соцвыплату от государства. Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы все равно будут оформляться для получения этой выплаты. С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались. Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся граждан. В целом, мерами, высказанными мною 23 марта и сегодня, охватят порядка 3 миллионов наших граждан", – дополнил Токаев.

