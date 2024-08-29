Более 30 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Шаньшань»

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Из-за последствий тайфуна «Шаньшань», который достиг территории Японии, пострадали 39 человек и один человек пропал без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

По информации телеканала NHK, в результате тайфуна в Японии пострадали 9 человек в префектуре Кагосима и 30 — в префектуре Миядзаки. Также в городе Кагосима мужчина лет 60, находившийся в лодке, упал в море с причала и пропал без вести.

Более 160 сведений о повреждениях поступило в городе Миядзаки. Так, зафиксировано 69 случаев причинения ущерба жилым домам, 35 ​​случаев повреждения зданий, включая офисы и склады, и 22 случая причинения телесных повреждений.

«Примерно 70% повреждений домов происходит из-за того, что «оконные стекла разбиваются предметами, уносимыми порывами ветра», — сообщили на японском телеканале.

Ранее в Нигерии 170 человек стали жертвами мощного наводнения.