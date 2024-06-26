Около 40 ДТП с участием самокатчиков произошло в Алматы с начала года

С 1 июня к административной ответственности привлечены более 10 тысяч пользователей микромобильного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: almaty.tv

За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 4 тысяч 800 водителей мопедов и 5 тысяч 200 самокатчиков.

Порядка 100 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности.

С начала года с участием самокатов зарегистрировано 38 ДТП, 42 человека получили травмы, к счастью, погибших нет.

А с участием мопедов зарегистрировано 321 дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего три человека погибли, 324 травмированы.



