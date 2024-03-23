Более 30 объектов Астаны поддержат акцию «Час Земли»

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К акции присоединятся 33 объекта столицы, в том числе монумент «Байтерек»; павильон музей Нұр-Әлем, Пирамида, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

23 марта с 20:30 по 21.30 часов состоится Международная экологическая акция «Час Земли». В этот день на тысячах разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру на один час отключат подсветку, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
В ходе акции «Час Земли» WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В 2024 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор – начать помогать родной природе.

К акции присоединятся 33 объекта столицы, в том числе монумент «Байтерек»; павильон музей Нұр-Әлем, Пирамида.

#Астана #час земли

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