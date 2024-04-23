Более 4 тысяч этнических казахов получили статус кандаса

Общество
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Это статистика с начала этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Коллаж: Минтруда

По состоянию на 1 апреля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 4 351 этнический казах. Всего с 1991 года в республику вернулись 1,1 млн этнических казахов.

Более половины кандасов (51,1%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 31,9% – из Узбекистана, 6,4% – из Туркменистана, 5,4% – из Монголии, 3,7% – из России и 1,5% – из других стран.

По состоянию на 1 апреля 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, несовершенолетние граждане – 31,7%  и пенсионеры – 9,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16,9% имеют высшее образование, 22,5% среднее специальное образование, 55,5% общее среднее образование и 5,1% – не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 апреля 2024 года в регионы расселения переселен 1381 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры господдержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 617 кандасам. В частности, 368 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

В Минтруда напомнили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 7 518 заявлений от этнических казахов.

#статистика #Минтруда #кандас #этнические казахи

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