Более 40 дельфинов обнаружили на берегу в японской префектуре Тиба

Представители администрации соседней с Токио японской префектуры Тиба за два дня обнаружили более четырех десятков дельфинов на берегу между городами Исуми и Итиномия, несколько млекопитающих погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото из открытых источников

По данным агентства, в понедельник в полицейское управление префектуры поступило несколько звонков об обнаруженных на берегу дельфинах. В общей сложности специалисты обнаружили 33 особи, подавляющее большинство из которых удалось оттащить обратно в воду.

Утром вторника в тех же районах было найдено еще восемь дельфинов.

За два дня погибли, по предварительной информации, семь особей.

Точная причина, по которой млекопитающих выбросило на берег, пока не называется.