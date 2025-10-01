Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только за 2025 год поступления составили 41,8 млрд тенге, что на 18 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

С момента введения в Казахстане НДС для иностранных интернет-платформ на условную регистрацию встали 116 компаний. Данная мера позволила включить в налоговое поле крупнейших мировых игроков цифровой экономики. В 2025 году регистрацию прошли 18 новых иностранных компаний, что свидетельствует о росте охвата налоговым администрированием. Среди них:

Chess.com – международная онлайн-платформа для игры в шахматы,

OpenAI, L.L.C. – разработчик и владелец сервиса искусственного интеллекта ChatGPT,

Canva Pty Ltd. – международная онлайн-платформа для графического дизайна,

ООО «Окко» – российский сервис онлайн-телепередач и кино.

С даты введения налога иностранными всеми интернет-компаниями в бюджет уплачено 111,6 млрд тенге. Крупнейшими налогоплательщиками в 2025 году стали:

Temu – 6,2 млрд тенге,

Valve Corporation – 5,3 млрд тенге,

Apple – 5,2 млрд тенге.

Среди новых иностранных интернет-компаний, начавших уплачивать налог в бюджет Казахстана, в КГД выделили Next Retail Ltd – международный онлайн-ритейлер одежды и аксессуаров, уплативший 283 млн тенге, Alibaba.com – крупнейшая торговая интернет-площадка, уплатившая 142 млн тенге.

В КГД сообщили, что для усиления налоговой дисциплины и защиты интересов добросовестных налогоплательщиков с 1 января 2026 года вводятся новые меры. В частности, иностранные интернет-компании, которые уклоняются от уплаты НДС либо не исполнили обязанность по условной регистрации, будут подлежать блокировке на территории Республики Казахстан. Перечень таких компаний будет публиковаться на официальном интернет-ресурсе в открытом доступе для пользователей и участников рынка.