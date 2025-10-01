Более 40 млрд тенге налогов поступило в бюджет от зарубежных интернет-компаний

Налоги
95

Среди крупных налогоплательщиков Temu, Valve Corporation и Apple 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только за 2025 год поступления составили 41,8 млрд тенге, что на 18 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

С момента введения в Казахстане НДС для иностранных интернет-платформ на условную регистрацию встали 116 компаний. Данная мера позволила включить в налоговое поле крупнейших мировых игроков цифровой экономики. В 2025 году регистрацию прошли 18 новых иностранных компаний, что свидетельствует о росте охвата налоговым администрированием. Среди них:

  • Chess.com – международная онлайн-платформа для игры в шахматы,
  • OpenAI, L.L.C. – разработчик и владелец сервиса искусственного интеллекта ChatGPT,
  • Canva Pty Ltd. – международная онлайн-платформа для графического дизайна,
  • ООО «Окко» – российский сервис онлайн-телепередач и кино.

С даты введения налога иностранными всеми интернет-компаниями в бюджет уплачено 111,6 млрд тенге. Крупнейшими налогоплательщиками в 2025 году стали:

  • Temu – 6,2 млрд тенге,
  • Valve Corporation – 5,3 млрд тенге,
  • Apple – 5,2 млрд тенге.

Среди новых иностранных интернет-компаний, начавших уплачивать налог в бюджет Казахстана, в КГД выделили Next Retail Ltd – международный онлайн-ритейлер одежды и аксессуаров, уплативший 283 млн тенге, Alibaba.com – крупнейшая торговая интернет-площадка, уплатившая 142 млн тенге.

 В КГД сообщили, что для усиления налоговой дисциплины и защиты интересов добросовестных налогоплательщиков с 1 января 2026 года вводятся новые меры. В частности, иностранные интернет-компании, которые уклоняются от уплаты НДС либо не исполнили обязанность по условной регистрации, будут подлежать блокировке на территории Республики Казахстан. Перечень таких компаний будет публиковаться на официальном интернет-ресурсе в открытом доступе для пользователей и участников рынка.

#налоги #КГД

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Вдохновляя на путешествия
АПК становится драйвером роста экономики региона
Цветы для ветерана
Глаза горят, и песня льется
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
В споре уступает сильный
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

МНЭ вынесло на обсуждение списки для применения специальных…
Новый Налоговый кодекс снизит административную нагрузку на …
Серик Жумангарин о «фейковых» списках по Налоговому кодексу…
Серик Жумангарин: Для большей части предпринимателей, работ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]