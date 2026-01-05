Фото: hvylya.net

В Берлине произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за этого без света остались более 45 000 домохозяйств и 2 200 предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Liga.net

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, из-за отключения электроэнергии не работают уличное освещение, сигнализация, магазины и системы отопления, в частности централизованное теплоснабжение, может быть нарушена мобильная и стационарная связь. В срочных случаях людям посоветовали обращаться в полицию или идти в ближайшее отделение или пожарную часть.

Удалось восстановить электроснабжение примерно 7 000 домохозяйств и 150 предприятий. В то же время ожидается, что полностью свет будет восстановлен только 8 января днем.

Причиной обесточивания стал пожар, который повредил важные линии электропередач на кабельном мосту через Тельтовский канал, ведущий к электростанции Лихтерфельде. Полиция расследует инцидент как поджог.

По словам представителей власти, повреждения электросети являются серьезными, а ремонтные работы – сложными.