«Поезд не может объехать» – железнодорожники обратились к казахстанцам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в КТЖ, за 6 месяцев этого года более 4,6 тыс. экстренных торможений применили машинисты для предотвращения наезда на людей, скот и автотранспорт. В свыше 80% случаев благодаря профессиональным действиям локомотивных бригад наезд удалось избежать.

Отмечается, что большая часть экстренных торможений спровоцирована выходом домашнего скота на ж/д пути.

«Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении ж/д путей. На ж/д переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить. КТЖ напоминает, что машинист поезда не может объехать автомобиль на ж/д переезде и за короткое время остановить подвижной состав. Тормозной путь поезда даже при минимальной скорости следования достигает до 1 000 м», – отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что несоблюдение посторонними людьми и водителями правил поведения на железной дороге проводит к задержке поездов, порче локомотива, ж/д инфраструктуры, потере груза.





