«Поезд не может объехать» – железнодорожники обратились к казахстанцам

Транспорт , Статистика
141
Гульмира Кунапия
корреспондент

Статистику происшествий на ж/д транспорте предоставил национальный перевозчик, передает коррепондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в КТЖ, за 6 месяцев этого года более 4,6 тыс. экстренных торможений применили машинисты для предотвращения наезда на людей, скот и автотранспорт. В свыше 80% случаев благодаря профессиональным действиям локомотивных бригад наезд удалось избежать.

Отмечается, что большая часть экстренных торможений спровоцирована выходом домашнего скота на ж/д пути.

«Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении ж/д путей. На ж/д переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить.

КТЖ напоминает, что машинист поезда не может объехать автомобиль на ж/д переезде и за короткое время остановить подвижной состав. Тормозной путь поезда даже при минимальной скорости следования достигает до 1 000 м», – отметили в компании. 

В пресс-службе подчеркнули, что несоблюдение посторонними людьми и водителями правил поведения на железной дороге проводит к задержке поездов, порче локомотива, ж/д инфраструктуры, потере груза.


 

#статистика #поезд #авто #железная дорога #машинисты

Популярное

Все
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Месяцы, а то и годы требуются для подготовки тазы к соревнованиям
Джигиты готовятся к стартам игр кочевников
Отдохни и «прокачай» свой казахский
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Новая глава в развитии стран региона
Три тонны мусора из парка
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса обсудили в правительстве
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 9 августа
Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США
Рассылку о разовой выплате казахстанцам от 140 тыс. тенге опровергли в Минтруда
Пешеходы в Астане пострадали после столкновения полуприцепа с ЛРТ
Новый наряд будет к лицу
«Коса волной густою вниз стекает...»
Апаня
Президент Туркменистана прибыл в Астану
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента и народ Сингапура
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи
Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии
С мечтой о родном шаныраке
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

Стареющий Казахстан: число пожилых людей в стране превысило…
Аэропорт Астаны проверят вне плана из-за частых инцидентов …
Требования по тонировке стекол авто разъяснили в МВД
Новый автобусный маршрут запустят в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]