Более 47 тысяч тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны

Фото пресс-службы акимата Астаны

"В Астане ведется активная работа по ликвидации стихийных свалок и привлечению к ответственности тех, кто сливает мусор в неположенных местах, В текущем году в городе ликвидировано 56 стихийных свалок. С несанкционированных свалок вывезено более 47 тысяч тонн мусора", – говорится в сообщении.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Отмечается, что совместно с местной полицией ведутся регулярные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. Таким образом, по данным акимата, с начала года к административной ответственности привлечено более 1700 правонарушителей, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В пресс-службе добавили, что для складирования вывозящего мусора определена территория рядом с Экополигоном. Там ведутся работы по приему смешанных отходов на временную площадку. Сюда районные акиматы уже свезли более 3 тыс 600 тонн мусора.

Фото пресс-службы акимата Астаны

"На сегодня всем строительным компаниям, работающим в столице, направлены уведомления касательно исполнения требований Экологического кодекса в части организации и установления на территории стройплощадок контейнеров для раздельного сбора мусора с дальнейшим вывозом строительных отходов на Северную гряду и на полигон ТБО", – резюмировали в городской администрации.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр дал поручение акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.

Ранее сообщалось о том, что с начала года в пяти районах столицы собрали и вывезли на полигоны свыше 41 тыс. тонн мусора.