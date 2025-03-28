Более 48 млн тенге похитили мошенники у двух жительниц Мангистау

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по противодействию киберпреступности департамента полиции Мангистауской области, раскрыты два случая интернет-мошенничества, относящихся к категории тяжких преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Так, с депозитного счета местной жительницы незаконно переведено 28 млн 430 тысяч тенге на счета неизвестных лиц. В ходе служебной командировки в Астане задержаны трое подозреваемых: двое из них — жители Актау, а один — из Карагандинской области. Следствие установило, что на их счета поступили деньги потерпевшей. Организатор преступления, житель города Актау, помещен в ИВС.

Также с банковского счета другой жительницы Мангистау было похищено 20 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что украденные средства поступили на счета двух жителей Усть-Каменогорска, которые также помещены в ИВС.

По данным фактам продолжаются следственные действия.