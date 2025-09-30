Фото пресс-службы акимата Алматы

С 26 по 29 сентября в Алматы на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» приехало более 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей составило десятки тысяч человек. Об этом сообщило управление туризма города Алматы со ссылкой на данные информационной системы e-Qonaq, передает Kazpravda.kz

Основной поток туристов прибыл из регионов Казахстана, Китая, Индии, России, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.

Экономический эффект от проведения матча оценивается как значительный. По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1 500 долларов США. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города.