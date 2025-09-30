Более 5 тысяч туристов прибыли в Алматы на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид»

Футбол,Туризм
54

По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1 500 долларов США

Фото пресс-службы акимата Алматы

С 26 по 29 сентября в Алматы на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» приехало более 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей составило десятки тысяч человек. Об этом сообщило управление туризма города Алматы со ссылкой на данные информационной системы e-Qonaq, передает Kazpravda.kz

Основной поток туристов прибыл из регионов Казахстана, Китая, Индии, России, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.

Экономический эффект от проведения матча оценивается как значительный. По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1 500 долларов США. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города.

 

#Алматы #туристы #Реал Мадрид

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Ситуация под контролем
Цифровые технологии в судебной практике
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Морской контейнер превратили в парк
Закон Республики Казахстан
Гидроресурсы по гарантии
Больше тонны пластика – на переработку
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Неделя благоустройства территорий
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Изменились школьные меню
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Проект Voice Beyond Horizon представит многомиллионной ауди…
Футболисты «Реала» приятно удивлены теплому приему алматинс…
В Дубае создадут зону для беспилотного транспорта
Знаменитый Дубайский фонтан откроется после реконструкции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]