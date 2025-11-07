Одним из таких является село Енбекшил Махамбетского района Атырауской области, сообщает передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

Сегодня в селе проживает 272 жителя, имеется 47 домов. В селе функционирует школа, медицинский пункт и один магазин, обеспечивающий жителей товарами первой необходимости.

По словам исполняющего обязанности начальника отделения общественной безопасности Айдоса Сеитказиева, основа порядка в селе — это согласие и ответственность самих жителей.

— В этом году жители единогласно приняли решение отказаться от продажи и употребления алкогольных напитков. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя — это гармония, уважение и забота друг о друге, — отметил Айдос Сеитказиев.

Сегодня в Атырауской области более 50 населенных пунктов добровольно отказались от употребления алкоголя. В таких селах уровень общественного порядка значительно выше, а атмосфера доверия и взаимоуважения — крепче.



