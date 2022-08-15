Более 500 человек ищут пропавшего мальчика в ВКО

В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего мальчика. Поиски ведут в том числе с воздуха квадрокоптером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia NEWS.

Мальчик ушел из дома 14 августа в 02:30 часов и не вернулся. Он страдает аутизмом и не разговаривает.

Пропавшего ребенка ищут более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии, спасатели и волонтеры. Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки.

На месте создан и функционирует оперативный штаб, куда неравнодушные граждане могут обратиться за получением необходимой информации и для участия в поисковых мероприятиях.