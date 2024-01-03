Более 500 подземных толчков зафиксировали за два дня в Исикаве

Чрезвычайные ситуации, В мире
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В Исикаве за два дня зафиксировали больше подземных толчков, чем за три года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Сейсмологи зафиксировали 521 случай подземных толчков в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава после мощных землетрясений 1 января, что превышает общий показатель за последние три года.

Так, с декабря 2020 года по декабрь 2023 года в данном регионе было зафиксировано 506 подземных толчков силой выше 1 балла. Таким образом, число толчков за двое суток после мощных землетрясений, произошедших в префектуре Исикава днем в понедельник, было выше, чем за все предыдущие три года.

Днем 1 января в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.

Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.

По последним данным, в результате землетрясений погибли не менее 65 человек, свыше 100 человек пострадали. Однако число жертв и пострадавших, как ожидается, будет продолжать расти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни.

Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.

 

#землетрясение #Япония

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