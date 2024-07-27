Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области

Экология
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Вся спасенная молодь из отшнурованных водоемов выпускается в живом виде в реку Жайык, передает Kazpravda.kz

Фото: sdelanounas.ru

Из канала Сары-озек, расположенного в селе Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области спасено более 520 тысяч штук молоди рыбы.

Напомним, в результате весеннего паводка река Жайык вышла из берегов, и речная вода через разливы попала в канал Сары-озек.

Вместе с паводковыми водами в канал попала молодь частиковых рыб. В июне уровень воды в реке Жайык стабилизировался, а паводковая вода из разливов накопилась в данном канале вместе с подросшей молодью.

В настоящее время для сохранения молоди, которая скопилась в канале, через водоподающий насос закачивается вода, и спасение молоди продолжается.

В мероприятиях принимают участие представители Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, местных исполнительных органов, субъекты рыбного хозяйства, местные жители, волонтеры, блогеры.

Спасенная молодь следующих видов рыб - сазан, лещ, судак, сом, карась средней навеской 12-14 грамм.

С июня 2024 года по настоящее время на водоёмах Атырауской области спасено более 49 млн. 920 тысяч штук молоди рыб, в том числе на территории Курмангазинского района – 39 млн 900 тысяч штук, на территории Индерского района – 8 млн. 500 тыс. мальков, в Махамбетском районе – 1 млн. 520 тыс. мальков, в областном центре г. Атырау – 35,5 тысяч штук.

Вся спасенная молодь из отшнурованных водоемов выпускается в живом виде в реку Жайык.

#Атырауская область #рыба #река Жайык #молодь #частик

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