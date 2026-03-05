При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества рекомендуется незамедлительно обратиться
Департамент по противодействию киберпреступности сообщает о рисках привлечения граждан через интернет-объявления к «высокооплачиваемой работе» за рубежом, сообщает Kazpravda.kz
По информации МВД РК, объявления чаще всего размещаются через Telegram-каналы, WhatsApp-группы и иные онлайн-платформы. Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка.
По прибытии граждане могут столкнуться со следующими рисками:
- изъятие паспортов и иных документов;
- ограничение свободы передвижения;
- принуждение к участию в интернет-мошенничестве;
- невыплата заработной платы;
- вымогательство денег за «освобождение» или возвращение на родину;
- психологическое давление и угрозы.
Рекомендуемые меры предосторожности:
- оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;
- тщательно проверяйте работодателя и условия договора;
- не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;
- информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.
При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества рекомендуется незамедлительно обратиться
в правоохранительные органы.
«Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет», – добавили в ведомстве.