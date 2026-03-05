МВД предупредило казахстанцев о фиктивных вакансиях за границей

Общество,Закон и Порядок
121
Дана Аменова
специальный корреспондент

При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества рекомендуется незамедлительно обратиться
в правоохранительные органы

Фото: пресс-служба МВД РК

Департамент по противодействию киберпреступности сообщает о рисках привлечения граждан через интернет-объявления к «высокооплачиваемой работе» за рубежом, сообщает Kazpravda.kz 

По информации МВД РК, объявления чаще всего размещаются через Telegram-каналы, WhatsApp-группы и иные онлайн-платформы. Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка. 

По прибытии граждане могут столкнуться со следующими рисками:

- изъятие паспортов и иных документов;

- ограничение свободы передвижения;

- принуждение к участию в интернет-мошенничестве;

- невыплата заработной платы;

- вымогательство денег за «освобождение» или возвращение на родину;

- психологическое давление и угрозы.

Рекомендуемые меры предосторожности:

- оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;

- тщательно проверяйте работодателя и условия договора;

- не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;

- информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.

При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества рекомендуется незамедлительно обратиться
в правоохранительные органы.

«Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет», – добавили в ведомстве.

#мошенничество #МВД #предупреждение #вакансии #риски

