Более 650 тонн продукции представят аграрии Кызылординской и Актюбинской областей в Астане

Столица
56

Очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Астане 13 и 14 сентября. На этот раз свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской и Актюбинской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

На ярмарке аграрии Кызылординской и Актюбинской областей предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов. Весь товар реализуется напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану более 650 тонн продукции, в том числе 210 тонн бахчевых, 200 тонн бакалейной продукции, 90 тонн мяса и мясопродуктов, 60 тонн овощей и фруктов, 24 тыс. яиц, 22 тонны рыбы, 17 тонн молочных продуктов и порядка 30 тонн прочих продуктов питания.

Жители и гости столицы смогут также насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 часов.

Напомним, что в этом году, ярмарка проходит на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1.

Также для удобства жителей и гостей столицы к месту проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

#Астана #фермеры #ярмарка

Популярное

Все
Цифровая трансформация судебной системы
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Запущено производство автоаксессуаров
Там, где готовят востребованных специалистов
Признание в любви
Реабилитационный центр открылся в Сауране
А лаборатория-то зеленая!
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Поединки на британском ринге
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
На крыльях духа
Ждут сельчане новоселья
Прочти 15 книг – получи миллион
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Мост обрушился после ремонта
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Ас…
В Астане перекрыли участок дороги до 12 сентября
В Астане устанавливают видеоконтроль на каретах скорой помо…
Кто выступит на праздничном концерте в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]