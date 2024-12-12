Более 7 тыс. сотовых абонентов Жамбылской области не получали сообщения по ЧС

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В деятельности дежурно-диспетчерской службы «112» не обеспечивался полный охват населения региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура выявила нарушения прав свыше 7 тысяч жителей Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

Специализированной природоохранной прокуратурой проведена проверка по вопросам оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозах жизни и причинения вреда здоровью граждан. Установлено, что в деятельности дежурно-диспетчерской службы «112» не обеспечивался полный охват населения региона с целью оповещения о возможных угрозах.

В частности, несмотря на отмечающиеся в области факты ухудшения погодных условий, в том числе увеличения осадков и паводковых угроз, диспетчерской службой не оповещались свыше семи тысяч абонентов сотовых операторов «IZI» и «Forte Mobile».

«Указанные факты нарушали права абонентов на своевременное получение рассылки текстовых сообщений на телефоны сотовой связи при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. По акту прокурорского надзора ДЧС области во взаимодействии с профильным министерством и телекоммуникационной компанией «Кар-Тел» обеспечены рассылки сообщений на абонентские устройства сотовой связи «IZI» и «Forte Mobile», - рассказали в прокуратуре. 

Принятыми мерами телекоммуникационной компанией дополнительно охвачены 7 860 абонентов указанных операторов.

#ЧС #нарушение #оповещение #абоненты

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