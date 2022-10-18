Фото: АРРФР
Экономика

Более 70 микрофинансовых организаций лишили лицензии в Казахстане – список

С начала года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка лишило лицензии 72 микрофинансовые организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

Агентство постоянно проводит работу по очистке рынка микрофинансирования от недобросовестных участников, деятельность которых не соответствует предъявляемым к ним требованиям и существенным образом угрожает интересам потребителей.

«С начала года в отношении 72 организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), в том числе 18 микрофинансовых организаций (МФО), 42 ломбардов и 8 кредитных товариществ агентство применило санкции в виде лишения лицензии на микрофинансовую деятельность», – проинформировали в АРРФР.

Основаниями для лишения лицензии послужили:

- по 10 МФО, 7 ломбардам и 6 кредитным товариществам – неосуществление деятельности в течение 6 последовательных календарных месяцев со дня получения лицензии;

- по 1 МФО – систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа;

- по 1 МФО – осуществление деятельности с систематическими (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка, а также осуществление неразрешенных законодательно видов деятельности;

- по 6 МФО, 39 ломбардам и 2 кредитным товариществам – добровольное прекращение деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией.

Наряду с этим с 8 августа 2022 года на 3 месяца за невыполнение письменного предписания уполномоченного органа (в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 16 закона) было приостановлено действие лицензии ТОО «Ломбард Astana Gold».

«Агентством наблюдается повышенный рост в сегменте краткосрочных онлайн-микрокредитов до 50 МРП. В этой связи запланированы проверки 10 крупных МФО, на долю которых приходится порядка 80% задолженности по онлайн-микрокредитам до 50 МРП. До конца текущего года будут завершены проверки в 6 МФО», – сообщили в ведомстве.

С более детальной информацией по ООМФД, в отношении которых были применены санкции, можно ознакомиться в разделе «Лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности».

 

 

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