С момента образования региона прошло три года, за это время развитие системы ветеринарного обслуживания дало мультипликативный эффект на животноводство, где увеличивается поголовье скота

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что благополучие и продуктивность поголовья скота зависит, в том числе, и от эффективной работы ветеринаров на местах, - рассказал первый заместитель акима области Жетысу Алибек Жаканбаев. - Это, в конечном счете, напрямую влияет на благосостояние сельского населения».

Жаканбаев отметил, что увеличить объем сельхозпродукции в любом регионе невозможно, если ветеринарная служба не отвечает современным требованиям. Поэтому здесь должна идти системная работа.

«Акиматом области уделяется большое внимание ветеринарии, - рассказал Алибек Жаканбаев. – И поголовье скота в области Жетысу, кстати, растет. С начала года оно увеличилось на 4% и составило 2,8 миллиона голов. При этом поголовье племенного скота увеличилось на 13,4%, КРС - на 12,26%, мелкого рогатого скота - на 13,2%, лошадей - на 59%, а производство мяса - на 3,2%, молока - на 2,6%».

На улучшение материально-технической базы ветеринарии с созданием области Жетысу из бюджета выделено уже 2 миллиарда тенге.

«На эти средства построены 71 блочно-модульный ветеринарный пункт и 1 ветеринарная станция, закуплено 73 автомобиля для специалистов, а также первым в республике регион приобрел оборудование для транспортировки вакцин, - перечислил первый замакима области. - Куплено 2 передвижных крановых инсинератора для сжигания трупов животных».

На обеспечение ветеринарной службы оборудованием выделено 296,4 миллиона тенге, приобретены, в том числе, 238 планшетов, 199 компьютеров для работников сферы ветеринарии.

Кроме того, увеличена заработная плата ветеринарных специалистов с 150 тысяч тенге до 250-300 тысяч тенге.