Более 76 тыс. оперативных выездов совершили сотрудники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям в уходящем году

По данным международных организаций и государственных статистических агентств, в мире за 22 года число стихийных бедствий увеличилось более чем на 75%. Было зафиксировано рекорд­ное количество стихийных бедствий, которые привели не только к смертям и травмам тысяч людей во всем мире, но и к разрушению жилых и промышленных зданий, инфраструктуры, негативно повлияли на экономики стран. В этой связи предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера приобретают все более актуальный характер.

В Казахстане в 2023 году чрезвычайных ситуаций стало меньше, чем годом ранее – на 6,5% (11 245). При этом спасено и эвакуировано свыше 22 тыс. человек. Уменьшить число ЧС удалось благодаря принятым комплексным мерам.

В частности, для обеспечения пожарной и промышленной безо­пасности проведено около 15 тыс. проверок, выявлено более 128 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечено свыше 12 тыс. юридических и физических лиц. За грубые нарушения приостановлено 705 опасных производств.

В шести регионах республики подразделения Центра медицины катастроф переведены на круглосуточный режим оказания экст­ренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и происшествиях (в Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях).

В этом году для определения готовности государственной системы гражданской защиты прошли республиканские командно-штабные учения «Көктем», «Жер», «Зымыран», «Қыс», в рамках которых спасатели отработали алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях. После были проанализированы выявленные проблемы и разработаны рекомендации для их решения.

Значительно улучшилось и материально-техническое оснащение. В текущем году за счет республиканского бюджета приобретено 36 единиц пожарной и 166 специальной техники, 1 539 – спасательного оборудования, а также 71 беспилотный летательный аппарат и один вертолет, 108 спутниковых терминалов «Иридиум». Дополнительно из местного бюджета МЧС передано 58 единиц техники и 305 – спасательного оборудования и снаряжения.

В огне не горит, в воде не тонет

Учитывая, что ежегодно в водоемах страны погибают сотни человек, усилены меры по повышению безопасности в купальный период. В частности, увеличено количество разрешенных мест для купания, что позволило снизить число погибших на воде на 4% среди взрослых и 15% среди детей. Поэтапно строятся водно-спасательные станции.

Участившиеся случаи лесных пожаров – одна из проблем, с которой приходится бороться в последние годы. В течение пяти лет в Казахстане произошло 3 тыс. лес­ных пожаров – это по 600 случаев ежегодно. В результате уничтожено 610 тыс. га леса, нанесен ущерб в общей сложности на 30 млрд тенге. В этой связи приняты меры по обеспечению оперативного реагирования в пожароопасный период. Совместно с природоохранными и лесными учреждениями проведено 449 пожарно-тактических учений и 10 трансграничных учений с подразделениями МЧС России и Кыргызстана.

В этом году построено шесть пожарных депо в Астане, Алматы и Шымкенте (два), Западно-Казахстанской (г. Аксай) и Алматинской (с. Нарынколь) областях. В населенных пунктах республики, где по нормам отсутствует противопожарная служба, открыто 57 пожарных постов и создано 80 добровольных формирований. Также для них утверждены методические рекомендации по организации деятельности добровольных противопожарных формирований. Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.

Актуализированы подходы по обеспечению безопасного прохож­дения отопительного и зимнего периодов. В текущем году разработан алгоритм взаимодействия в случае ЧС и аварий на объектах теплоснабжения, в рамках которого была утверждена группировка сил и средств, готовых оперативно отреагировать на подобные чрезвычайные ситуации.

Сейсмобезопасность

В мире участились сейсмические катастрофы. Учитывая географическое положение Казахстана, этот вопрос всегда находится на контроле. Так, в 2023 году была реализована «дорожная карта» «Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности», в рамках которой разработаны комплекты карт сейсмического районирования территорий Алматинской и Восточно-Казах­станской, Жамбылской областей и города Усть-Каменогорска. В Алматы установлены станции автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясении, откорректированы схемы маршрутов и мест эвакуации, созданы резервы медицинских препаратов и оборудования, проведено обучение населения.

МЧС совместно с Институтом сейсмологии поэтапно продолжает цифровизацию в сфере сейс­мической безопасности. Уже внед­рены проекты мониторинга и предупреждения, проводится работа с искусственным интеллектом. В целом сегодня на территории Казахстана функционируют 64 сейсмостанции.

Помимо этого, разработан Комп­лексный план развития сферы сейсмологии до 2028 года, в котором предусмотрены обеспечение сейсмической безопас­ности территорий республики, оценка рисков и прогноз ущерба от землетрясений, расширение сети мониторинга.

Люди – главный ресурс

Помимо техники и превентивных мер, главным ресурсом ведомства остаются спасатели. Именно они, рискуя собой, борются с различными катаклизмами.

Недостаточная социальная защита сотрудников органов граж­данской защиты, в том числе низкая заработная плата, отсутствие механизма осуществления жилищных выплат являются основными причинами увольнения и текучести профессиональных кадров. Для стимулирования и поддержания их статуса повышены должностные оклады до 70%, продолжается работа по установлению жилищных выплат, доплат и надбавок за особые условия несения службы. По согласованию с Главой государства на 2023-2024 годы увеличен лимит органов гражданской защиты на 1 734 единицы с выделением из республиканского бюджета 28,3 млрд тенге. Предлагается выплачивать подъемные пособия при перемещении и продвижении сотрудников по службе, надбавки за работу в условиях, приближенных к боевым действиям, обеспечить за счет бюджетных средств санаторно-курортное лечение спасателям, получившим увечья при исполнении служебных обязанностей. Также планируется установить доплаты и надбавки за условия труда тем, кому не присвое­ны специальные звания, а имеющим их – производить жилищные выплаты. Кроме того, в настоящее время с заинтересованными госор­ганами прорабатывается вопрос поэтапного увеличения штатной численности на 2025-2026 годы.

Новый закон – новые функции

Появление новых угроз и вызовов требует применения новых подходов. В этой связи поставлена задача по модернизации системы гражданской защиты. В первую очередь будут внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», который должен решить многие назревшие вопросы. Изменения и дополнения вносятся в четыре кодекса и 17 законов.

Первое, что немаловажно, планируется усовершенствовать механизм обеспечения пожарной безопасности. 60% жалоб граждан указывают на нарушения требований пожарной безопасности еще на стадии строительства. К примеру, только в одном обращении от участников группы «STOP застройке» отмечается, что в Алматы 11 жилых комплексов введены в эксплуатацию с нарушениями. В этой связи внесена норма о том, чтобы МЧС вновь участвовало в приемке в эксплуатацию зданий высотой более 28 метров и объектов массового скопления людей. При проектировании строительства предусматривается наделить министерство полномочиями по согласованию специальных технических условий.

Также на сегодня пожарная автоматика во многих зданиях неис­правна, поскольку у организаций, обслуживающих данные системы, в штате нет квалифицированных специалистов. Международный опыт показывает, что данная дея­тельность подлежит лицензированию. В этой связи введение нормы по выдаче разрешения на осуществление такой деятельности позволит оперативно реагировать на пожары на начальной стадии, не допустить их распространения на большие площади и снизить материальный ущерб.

Согласно законопроекту у МЧС появится много новых полномочий. К примеру, предлагается наделить ведомство функцией согласования градостроительных проектов в части обеспечения сейс­мической, селе-оползне-лавинной безопасности. Министерство будет утверждать и перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов и порядок информирования территориальных органов о маршрутах передвижения туристов и туристических групп.

Ежегодно на опасных производственных объектах происходит порядка 20 аварий. Предприятия зачастую пренебрегают вопросами безопасности. Практика показывает, что чаще всего служба производственного контроля работает «формально», не устраняя выявленных ими нарушений. Одна из главных причин заключается в том, что она не является самостоятельной, а включена в состав других вспомогательных служб, нет прямого контакта с первым руководителем. В этой связи предлагается закрепить обязанность организаций по созданию отдельной службы производственного контроля с прямым подчинением первому руководителю, наделить уполномоченный орган в области промышленной безопасности полномочиями по согласованию плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также закрепить обязанность по своевременному его исполнению.

Для повышения ответственности, учитывая практики применения законодательств стран СНГ, законопроектом предусмотрены нормы касательно сдачи экзамена всеми руководителями организации, не ограничиваясь только техническими сотрудниками. Прорабатывается и вопрос ужесточения ответственности профессиональных аварийно-спасательных служб за нарушение требований промышленной безо­пасности по предупреждению и ликвидации аварий.

Таким образом, в целях внедрения нового подхода к управлению рисками проводится системная работа по совершенствованию отраслевого законодательства.