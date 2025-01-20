Более 80 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигерии

По данным This Day Live, ранены 55 человек

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По информации генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, многих погибших похоронили в общей могиле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Число погибших в результате взрыва бензовоза в Дикко в штате Нигер возросло до 86», — говорится в публикации.

Как уточняется, ранения получили еще 55 человек. Абдуллахи уточнил, что 80 погибших похоронили в общей могиле.

Инцидент произошел накануне. Как сообщали СМИ, водитель автоцистерны не справился с управлением, вследствие чего грузовик опрокинулся на перекрестке.

По данным издания Vanguard, к месту аварии прибыла другая машина, в которую должны были откачать топливо. Когда горючее начали переливать, местные жители поспешили собирать его из перевернувшейся автоцистерны. В этот момент произошел взрыв.

Издание Sun писало, что пожар охватил близлежащие машины, мотоциклы и магазины. Губернатор штата Мохаммед Умару Баго заявил, что шокирован произошедшим, и выразил соболезнование семьям погибших.

В свою очередь, издание Daily Trust со ссылкой на очевидца сообщало, что число жертв взрыва могло превысить сто человек.