Более 80 стихийных свалок ликвидировали в Астане

В Астане продолжается системная работа по ликвидации несанкционированных свалок и выявлению нарушителей правил благоустройства.

Фото: акимат

Во всех районах столицы ведётся постоянный мониторинг территорий, а виновные привлекаются к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

На сегодня в столице ликвидировано более 80 стихийных свалок, вывезено свыше 33,2 тыс. тонн мусора. В работах задействовано более 90 единиц специализированной техники.

С начала года к ответственности по статьям 434-2 и 344 КоАП РК привлечены 345 нарушителей. Общая сумма штрафов составила порядка 12 млн тенге.

Напомним, в январе 2025 года внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.

За подобное нарушение на физических лиц и предприятия налагается штраф в размере от 100 до 1000 МРП (от 432 500 тенге до 4 млн 325 тыс.  тенге).

За совершение повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания предусматривается штраф для физических лиц и предприятий в размере от 200 до 2000 МРП (от 865 000 тенге до свыше 8 млн тенге).

Кроме того, предусмотрена дополнительная санкция с конфискацией транспортных средств и иных предметов, использовавшихся для вывоза мусора. Эти меры направлены на предотвращение появления новых несанкционированных свалок и улучшение экологической ситуации в городе.

