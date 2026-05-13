Столичный подросток стал чемпионом Казахстана по шахматам

Дана Аменова
специальный корреспондент

Данный чемпионат является важным этапом отбора в национальную сборную

Фото: акимат Астаны

На площадке Coventry University Kazakhstan в Астане завершился чемпионат РК 2026 года по классическим шахматам среди мужчин и женщин. На первенстве страны 15-летний столичный шахматист Сауат Нургалиев показал сенсационный результат и стал чемпионом страны, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на столичный акимат  

По итогам 13 туров молодой спортсмен одержал 5 побед, 8 раз сыграл вничью и, не проиграв ни одной партии, набрал 9 очков. В результате он завоевал титул чемпиона Казахстана и звание лучшего шахматиста текущего года.

Также в мужских соревнованиях еще один столичный шахматист Жандос Акманов завоевал серебряную медаль с 8,5 очками. Бронзовая награда досталась алматинцу Рамазану Жалмаханову.

Соревнования среди женщин проходили в упорной борьбе до последних секунд. Очки четырех шахматисток оказались равными, и судьба чемпионства решилась по дополнительным показателям и на тай-брейке. По результатам игр в рапид и блиц серебряным призером стала астанчанка Меруерт Камалиденова. Первое место заняла спортсменка из Атырау Зарина Нургалиева, а бронза досталась шахматистке из Шымкента Елназ Калиахмет.

Стоит отметить, что данный чемпионат является важным этапом отбора в национальную сборную. Также победители получат возможность представлять Казахстан на международных соревнованиях, включая Всемирную шахматную олимпиаду.

#Астана #чемпионат #акимат #шахматы #подросток

