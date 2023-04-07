Более 90 тысяч литров ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана

За 2 месяца в Казахстане пресекли 288 фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) за границу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

С момента введения запрета (с 31 января 2023 года) на вывоз из Казахстана автомобилями бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органы госдоходов выявили 94 факта их незаконного вывоза в третьи страны. Наложены штрафы более чем на 1,5 млн тенге. Конфискованы 2 341 литр бензина, 25 335 литров дизтоплива.

На границе же со странами Евразийского экономического союза пресекли 194 факта вывоза ГСМ, это более 63 тысячи литров, озвучили цифры в КГД.

Параллельно не допускается таможенное декларирование нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования «АСТАНА-1».

Напомним, в январе 2023 года в Казахстане был введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

К тому же Казахстан планирует повысить цену на бензин и дизтопливо.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов разъяснил необходимость этого непопулярного решения и рассказал о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу.